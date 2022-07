Absentéisme : repenser le travail à travers le sport

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Publié le 28/07/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu acteurs du sport, Actu Emploi, Actu expert acteurs du sport, Documents utiles, France, Métiers et carrières acteurs du sport, Toute l'actu RH

La MNT, en partenariat avec les élèves de l'Inet, a consacré la 27e étude de son Observatoire à la question du sport-santé comme levier pour lutter contre l'absentéisme des agents. Le document se penche sur le développement d'une politique interne d’activité physique au travail, et formule 12 préconisations.

Le sport, c’est la santé… Et davantage lorsqu’on le pratique au travail. Une étude de la MNT tend à confirmer cet adage, d’autant plus galvaudé depuis l’ère du télétravail. La 27e analyse de l’Observatoire de la mutuelle réalisée en collaboration avec trois élèves de la promotion Gisèle Halimi de l’Inet (1), s’appuie sur 43 entretiens individuels menés auprès d’agents de catégorie A, B, C travaillant en majorité dans un service de ressources humaines, et d’élus de collectivités reflétant la variété des territoires.

Partant du constat que l’épidémie de Covid a « renforcé l’attention portée aux risques de la sédentarité sur la santé et a augmenté les attentes des agents en matière d’activités physiques et sportives proposées par leur ...

