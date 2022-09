Quels sont les départements les plus mortels sur la route ?

Les accidents de la route prennent souvent des tournures tragiques, laissant derrière eux le deuil d'une famille. Mais dans quels départements le taux de mortalités est le plus élevé ?

En Ardennes, plus d’un accidentés de la route sur dix décèdent suite à l’accident. Ce triste record fait de ce territoire le plus meurtrier de France métropolitaine en 2019. Les données du ministère de l’Intérieur classent l’état physique des accidentés de la route en quatre catégories : indemne, blessé léger, blessé hospitalisé ou tué. Ici, nous analyserons que les accidents provoquant le décès d’une personne.

En raison de la particularité de l’année 2020, marquée par plusieurs périodes de confinement, l’analyse portera sur l’année précédente. Cependant, les chiffres restent disponibles et visionnables pour toutes les périodes allant de 2012 à 2020 sur la plateforme Open Data Gazette.

En 2019, le département des Ardennes compte le plus grand taux de décès sur la route avec 12%. Un cas de figure qui s’est aggravé sur ce territoire. En 2018, 4,41% (12 morts sur 272 accidentés) des accidents étaient mortels. Un an après, ce taux augmente de 8 points avec 22 morts pour 183 personnes impliquées dans un accident routier. Presque tout aussi important, le taux de mortalité s’élève à 8,65% (9 morts sur 104 accidentés) des accidentés dans le Territoire de Belfort, malgré une baisse considérable du nombre d’accidentés sur le territoire entre 2011 et 2019.

À contrario, les accidents dans les départements d’Île-de-France, Paris (0,29%), les Hauts-de-Seine (0,47%), Val-de-Marne (0,45%) ou encore Seine-Saint-Denis (0,42%), font le moins de victimes mortelles. Pourtant plus accidentées, ces zones urbaines ont un taux de mortalité plus faible qu’en zones rurales.

