De leur aveu très impliqués et mobiles, les archivistes itinérants dépendent des centres de gestion mais restent peu reconnus. Leur expertise est pourtant incontournable.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : assistants de conservation du patrimoine.

Catégorie : B.

Formation requise : études d’histoire (licence ou maîtrise). Formation universitaire en archivistique à Lille, Toulouse, Angers.

Employés le plus souvent par les CDG , les archivistes itinérants sillonnent leur territoire pour des missions d’inventaire et de classement à la demande de communes, d’inter­cos ou d’établissements publics, dans le cadre de leur obligation de conservation des ­documents officiels et des fonds historiques. « Nos six archivistes sont déjà intervenus dans plus de 250 communes », rapporte ­Karine ­Barde, responsable du service des archivistes itinérants, créé en 2004, au sein du CDG de la ­Dordogne (682 collectivités et établissements affiliés, 10 500 agents).

Booké jusqu’en 2024

Titres d’état civil, actes de marché public, dossiers d’urbanisme… La mission principale est d’assurer un tri et d’éliminer tout ce qui peut l’être dans le respect de la réglementation.

Au préalable, l’archiviste se déplace et établit un devis estimatif de son temps d’intervention. Celui-ci peut aller jusqu’à plus de six mois. « Tout dépend du type de classement, des locaux et du métrage linéaire. Lorsque nous intervenons pour la première fois, nous éliminons souvent entre 30 et 40 % des documents », assure ­Julien ­Belly. Coordinateur du groupe de travail sur les archivistes itinérants au sein de l’Association des archivistes français, l’agent ne sait pas combien de professionnels sont concernés par l’itinérance.

Seul chiffre disponible, celui de la section des archivistes communaux, intercommunaux et itinérants de l’association qui, à ce jour, compte 942 membres. L’un des plus anciens services d’archivistes itinérants reste celui du CDG de l’Ain (503 collectivités affiliées, 7 613 agents), créé en 1994 et qui emploie cinq agents. Parmi eux, ­Blandine ­Escoffier indique : « Notre planning est booké jusqu’en 2024. Nous sommes l’un des seuls services à publier et valoriser des documents historiques à valeur patrimoniale sur un portail mis en ligne en 2015. »

Lieux de travail insalubres

Seule ombre au tableau : le manque de reconnaissance et les conditions de travail. « Notre département est très vaste. En moyenne, nous avons une demi-heure à une heure de route. Pour des temps plus longs, nous tentons d’organiser un roulement à deux. Mais ce n’est pas toujours possible », confie ­Blandine ­Escoffier. Si dans l’Ain le temps de trajet est compris dans le temps de travail, ce n’est pas le cas partout. « Fréquemment, le trajet se fait en dehors de celui-ci.

S’y ajoutent le problème des locaux souvent insalubres dans lesquels nous intervenons, l’isolement de certains collègues qui les exclut du ­document unique de la structure, la difficulté à obtenir du matériel professionnel adapté (blouses, escabeaux ou radiateurs) », constate ­Julien ­Belly. Sa section associative prévoit de réaliser une étude sur les conditions et la sécurité au travail des archivistes itinérants.

« Les côtés positifs de la profession en font oublier les contraintes » Véronique Da Rosa Coelho, archiviste coordinatrice au centre de gestion du Finistère (456 collectivités affiliées, 13 200 agents) « Notre service, dont je suis la coordinatrice, compte sept agents itinérants. Ce métier est passionnant, riche de rencontres et de défis à relever, même si les conditions de travail sont parfois difficiles, les salles d’archives étant souvent installées dans des greniers ou des caves non isolés et poussiéreux. A l’heure où je vous parle, ­j’interviens dans une pièce, au sous-sol d’un Ehpad, située à côté du local technique, mais je suis bien équipée. Le service de prévention du centre de gestion analyse nos conditions d’exercice, ce qui nous permet de travailler en sécurité. Les côtés positifs du métier sont tellement importants que l’on oublie rapidement ces contraintes. Arriver dans une salle d’archives saturée et partir en fin de mission en laissant un local bien organisé est toujours une grande satisfaction tant personnelle que professionnelle. »