Sécurité routière : ce qu’il faut retenir des derniers décrets

Publié le 27/07/2022

Plusieurs textes concernant la sécurité routière ont récemment été publiés au Journal officiel. Signalisation, dispositions pour lutter contre l’insécurité routière, contrôle technique des deux roues motorisés… Présentation des nouveautés avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Nouveautés au rayon « signalisation routière »

L’arrêté du 13 juin 2022 publié au journal officiel le 5 juillet, est relatif à la modification de la signalisation routière. Parmi l’ensemble des dispositions, on signalera en particulier, la création d’un feu mixte « piéton et cycle » qui pourra être utilisé dans le cas où une piste cyclable traverse la chaussée, en parallèle et contiguë à un passage pour piéton dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux (article 5). Après une expérimentation menée en particulier à Strasbourg, cette signalisation lumineuse devient possible partout en France.

Il est rappelé qu’en l’absence d’une piste cyclable, parallèle ou contiguë à un passage pour piéton, le cycliste qui souhaiterait emprunter le ...

