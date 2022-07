Christophe Béchu veut revoir les plans de prévention des risques incendies

Sécurité civile

Publié le 27/07/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors qu’il s’était jusque-là peu exprimé sur le sujet des incendies, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé mercredi 27 juillet rajouter 300 000 euros à la campagne de prévention, ainsi que sa volonté d’étendre les plans de prévention des incendies sur tout le territoire.

Au 27 juillet, 27 000 hectares ont déjà brûlé, contre 13 000 l’année dernière à la même période. Soit plus du double, dont une large partie concerne la Gironde. Et la saison des feux de forêts devrait se poursuivre jusque fin septembre. Un bilan conséquent qui doit pousser à une vigilance de tous les instants, comme l’a souligné le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, interrogé par BFMTV mercredi 27 juillet.

Pour interpeller massivement la population, le ministre a annoncé rajouter 300 000 euros dans le cadre d’« une campagne de prévention immédiate pour prévenir l’ensemble des risques dès le mois d’août ». Pour rappel en 2020, face à l’augmentation des risques, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait étendu la ...

