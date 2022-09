Dans quels communes les impôts locaux sont les plus bas ?

indicateurs

Publié le 07/09/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

Essentiel au porte monnaie d'une collectivité, les impôts locaux représentent plus d'un tiers du budget de fonctionnement des communes. Mais dans quelle commune sont-ils le moins importants ? (2/2)

Nancy (Meurthe-et-Moselle) est la commune de plus de 100 000 habitants où l’on paie le moins d’impôts locaux par habitant avec 430 euros, d’après les données de la Direction générale des finances publiques. Nous avons classé les dix villes avec les impôts locaux les plus hauts dans trois strates différents en 2020 : villes entre 5 000 et 19 999 habitants, 20 000 et 99 999 habitants et plus de 100 000 habitants.

Pour rappel, les impôts locaux pèsent toujours plus dans le fonctionnement budgétaire communal et sont composés de la taxe d’habitation (jusqu’en 2023), de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe sur les logements vacants, de la taxe sur la vente de terrains nus rendus constructibles ainsi que de la taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, 52% des municipalités (20 sur 39) ont des impôts locaux moins importants que la moyenne de cette strate, évaluée à 671 euros par habitant. Les habitants de Nancy (Meurthe-et-Moselle) paient 430 euros. Ils sont suivis par ceux d’Annecy (Haute-Savoie) avec 484, euros et de Metz (Moselle) avec 519 euros.

Au niveau de la strate inférieure, 20 000 à 99 999 habitants, c’est la commune d’Alençon (Orne), où les impôts locaux sont le plus bas avec 240 euros par habitant. Elle fait partie des 201 communes, soit 54% de l’ensemble des collectivités de cette taille, au-dessus de la moyenne s’élevant à 667 euros. En seconde position dans ce classement, se trouve la ville d’Hazebrouck (Nord avec des impôts directs s’élevant à 256 euros par habitant.

Concernant les communes de 5 000 à 19 999 habitants, Verdun (Meuse) est sur la plus haute marche du podium avec 135 euros. S’en suit Mourmelon-le-Grand (Marne) et Behren-lès-Forbach (Moselle) avec des impôts locaux atteignant 155 euros par habitant.

