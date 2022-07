Quelles mesures pour réduire la précarité des contrats d’engagements éducatifs ?

education

Publié le 27/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles Education et Vie scolaire

Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et du sport : Depuis deux ans, l’ensemble de l’activité des accueils de loisirs et des séjours de vacances a été mise à mal par la crise sanitaire, limitant les bienfaits pédagogiques et psychologiques des séjours et paralysant les secteurs économique et touristique qui en découlent.

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) a mis en place dès les prémices de la crise, des mesures adaptées à la spécificité des acteurs de ce champ d’activité. Les revalorisations de salaires des animateurs relèvent de la compétence des employeurs qu’ils appartiennent soit à la fonction publique territoriale (collectivités locales) soit au secteur associatif, soit encore au secteur commercial.

Conscient des difficultés des employeurs et des animateurs liées, respectivement au recrutement et aux conditions salariales, l’État a pris plusieurs dispositions financières exceptionnelles en 2020 et en 2021 pour soutenir le secteur socioculturel.

Ainsi, les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs ont bénéficié d’une aide exceptionnelle de l’État de 30 M€ pour continuer à fonctionner pendant l’été 2020. Par ailleurs, le Gouvernement et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ont lancé un plan de relance du Plan mercredi à hauteur de 122 M€ sur la période 2020/2022 en direction des collectivités et des associations organisatrices d’accueils.

Différentes mesures ont été prises : fonds d’investissement, aides à l’ingénierie administrative et pédagogique, augmentation de la prestation sociale ordinaire (PSO), cette dernière ciblant les communes pauvres. Ces aides concourent toutes à soutenir les organisateurs d’accueils à étendre leur capacité d’accueil et à proposer, le mercredi en particulier, une offre éducative de qualité encadrée par les équipes d’animation formées et travaillant dans de bonnes conditions, notamment en termes de ressources pédagogiques, d’encadrement et de locaux.

Concernant les séjours de vacances, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a perturbé le bon déroulement d’une grande partie de l’activité des centres de vacances et des accueils collectifs de mineurs en 2020 et en 2021.

Eu égard à ces difficultés, le MENJS a mis en place le dispositif « Colos apprenantes », déployé une première fois en 2020 et renouvelé pour les vacances d’été et d’automne 2021. En 2021, d’après les premiers éléments qui ressortent du bilan en cours, plus de 80 000 enfants ont bénéficié de ce dispositif, qui permet la labellisation de séjours s’engageant dans le renforcement des apprentissages et respectant un cahier des charges précis.

De plus, les associations, à la trésorerie souvent fragile, ont bénéficié en 2021 du fonds d’urgence. Une première version du Fonds d’urgence était en ligne en novembre/décembre 2020, qui a soutenu près de 600 associations organisatrices de séjours. Au regard de la persistance de la crise, une seconde version du Fonds colos a été mise en œuvre au printemps 2021, avec un élargissement des critères d’éligibilité. Elle a soutenu près de 900 structures.

Il est également à noter que 20 000 stagiaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) vont bénéficier d’une aide de 200 € en 2022 pour les accompagner dans leur fin de formation et favoriser une prise de poste rapide, dès cet été.

Enfin, les assises de l’animation mises en place par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports chargée de la jeunesse et de l’engagement Sarah El Haïry, ont permis d’approfondir le sujet de la revalorisation du Contrat d’engagement éducatif (CEE).

Garantir la rémunération des animateurs volontaires et la valorisation de leur engagement constituera une priorité pour les prochains mois comme cela a été annoncé le 22 février 2022. Si la souplesse de ce contrat doit être conservée, la rémunération minimale apparaît insuffisante. Il sera demandé au comité de filière de définir une trajectoire pour revaloriser significativement le minimum légal de la rémunération et réserver ce contrat aux seuls accueils collectifs de mineurs avec hébergement.