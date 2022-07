Les instructions à suivre pour la sobriété énergétique des administrations de l’Etat

Energie

Publié le 27/07/2022

Les tensions internationales ainsi que l’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire français imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique.

S’agissant plus spécifiquement des administrations de l’État, une circulaire publiée le 27 juillet enjoint les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État, d’engager sans délai des mesures d’ampleur visant à réduire la consommation d’énergie et d’accélérer la sortie des énergies fossiles.

Notamment, dans les bâtiments recevant du public, les portes d’accès devront rester fermées lorsque la climatisation ou le chauffage est en marche. En matière de mobilités, les pratiques de mobilité durables seront encouragées, comme le co-voiturage ou la facilité d’accès à vélo et le passage à des flottes de véhicules à très faibles émissions. Il sera rappelé aux agents qu’ils peuvent bénéficier du forfait mobilité durable.

La climatisation devra être réservée aux locaux dont la température intérieure dépasse 26°C, et le chauffage ne devra être déclenché que lorsque la température des locaux est inférieure à 19°C.