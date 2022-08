Un référentiel maison d’investissement durable

Finances

Publié le 08/08/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, Innovations et Territoires, Régions

La ville de Pessac, en Gironde, a mis au point son propre référentiel pour élaborer son plan pluriannuel d’investissement.

Chiffres-clés Budget : 100 M€ de PPI sur le mandat. Coût du référentiel : 15 000 à 20 000 €.

[Pessac, Gironde, 65 200 hab.] Dans la continuité de son agenda des solutions durables, élaboré au cours du mandat 2014-2020 avec la participation des habitants, la ville de Pessac a souhaité mesurer, après les municipales, les impacts de ses actions, en identifiant celles qui contribuaient ou non à la transition écologique.

« Plutôt que d’utiliser la méthodologie du budget climat de l’I4CE (1), qui concerne surtout les dépenses de fonctionnement et les enjeux climatiques, nous avons souhaité nous orienter vers une ­évaluation plus systémique en mesurant les impacts environnementaux et sociétaux », indique Stéphanie Grondin, adjointe au maire, déléguée aux finances (lire ci-dessous).

Echelle de cotation

La commune décide alors de créer son propre outil d’évaluation, en s’adossant aux 17 ODD de l’Agenda 2030 (2). Pour ce faire, elle s’adjoint les services de l’Association française de normalisation, qui a déjà accompagné des entreprises privées dans ce type de réflexion. Le choix est arrêté de circonscrire cette première expérimentation de budget vert au PPI .

« Dans un délai assez court, puisque la commande politique a été déposée en septembre 2020 et que nous devions présenter un outil robuste pour l’adoption du budget en mars 2021. Chaque ligne ou projet du PPI a été croisé avec les 169 cibles des ODD, en en écartant certaines qui n’étaient pas pertinentes par rapport à la nature du projet, et en nous concentrant sur d’autres », détaille Yvan ­Brégeon, DGS .

Une cotation de 1 à 3 est retenue, selon que la cible des ODD concernées était ou non prise en compte. « Nous avons ainsi mesuré la contribution de nos projets aux ODD en matière de dépenses d’alimentation, de santé, de biodiversité, de justice… » poursuit Yvan ­Brégeon. Cette échelle de cotation a ensuite été reportée à une notation sur 20, pour en faciliter la lisibilité. Résultats : les i­nvestissements sont plus vertueux sur les aspects environnementaux que sociétaux. « Les cahiers des charges s’y prêtent davantage », commente-t-il.

L’année suivante, Pessac étend son expérimentation à l’ensemble de son budget. « En intégrant toutes les lignes de fonctionnement, le but est d’obtenir une vision plus exhaustive de l’impact de nos dépenses. Du fait de nos champs d’intervention, nous étions, dans ce cadre, plus performants sur les aspects sociétaux que sur le climat et les techniques environnementales », reprend Yvan Brégeon.

Travail d’appropriation

Les premiers constats dressés, l’enjeu est désormais de consolider la méthodologie et de la faire partager à l’ensemble des directions.

« La granulométrie n’est pas toujours pertinente, la construction comptable du budget ne correspondant pas à la description des cibles des ODD. Nous avons donc un travail d’appropriation des ODD par les services à réaliser », indique Yvan Brégeon. Un travail qui s’accompagnera d’une formation théorique et pratique aux ODD.

Contact : Yvan Brégeon, directeur général des services, 05.57.93.63.63. directeur général des services, 05.57.93.63.63.

« Nous avons la capacité de revoir nos politiques publiques » Stéphanie Grondin, adjointe au maire, déléguée aux finances « A plus long terme, mon objectif serait que les acteurs locaux et les associations s’approprient le référentiel afin qu’ils puissent expliquer en quoi leur projet entre également dans le cadre des objectifs de développement durable et de la transition écologique. Le référentiel nous donne la capacité de revoir nos politiques publiques ainsi qu’un nouvel agenda des solutions durables pour les prochaines années.J’ai le souhait qu’il permette, à terme, de construire un écosystème pessacais qui embarque tous nos partenaires, que ce soit ceux que nous finançons ou ceux avec lesquels nous travaillons. L’idée serait qu’au-delà de notre champ de ­compétence directe, nous puissions partager avec l’ensemble des partenaires de la ville la même ­sensibilisation aux enjeux de transition. »