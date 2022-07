Y a-t-il un pilote « emploi » pour les banlieues ?

Politique de la ville

Publié le 26/07/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Malgré une augmentation des dépenses, les dispositifs censés favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires ont échoué à réduire l’écart de taux de chômage avec les autres territoires. Ce rude constat est dressé dans un rapport que la Cour des comptes vient de publier à la demande de l’Assemblée nationale.

Les dispositifs en faveur de l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont-ils efficaces ? Non ou, en tout cas, pas assez, répond la Cour des comptes, dans un rapport de plus de 120 pages publié le 19 juillet, à cette question posée par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.

En effet, pointent les magistrats, « malgré la mobilisation du service public de l’emploi et les mesures prises dans le cadre du plan « #1jeune1solution », le taux de chômage des habitants des QPV est toujours 2,7 fois supérieur à celui des autres quartiers des unités urbaines englobantes ». Par ailleurs, révèle la Cour des comptes, les accompagnements intensifs de jeunes n’ont qu’un impact « éphémère », de même que les ...

