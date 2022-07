Politiques publiques

Transition écologique : la contractualisation a besoin d’une relance

Publié le 26/07/2022 • Par Romain Mazon • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Sergey Nivens - AdobeStock

Avec un an de recul, que produisent les 819 contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ? L’Association des maires de France et l’association des DG d’intercos ont mené, chacune, une étude auprès de leurs adhérents.