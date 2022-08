Surcoûts dans les marchés publics (3/7) : méthodologie face aux réclamations financières

COMMANDE PUBLIQUE

En raison de la hausse des coûts des matières premières, les acheteurs sont confrontés à des réclamations de revalorisation des prix de leurs marchés. Avec cette troisième analyse de notre série consacrée à ces problématiques, Jérôme Michon, président de l’Institut de la commande publique et professeur en droit des marchés publics et privés, explique la méthodologie précise à adopter face aux réclamations financières.

Professeur en droit des marchés publics et privés à l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie ; président de l’Institut de la commande publique

Des entreprises titulaires de marchés publics réclament de plus en plus souvent une revalorisation de leur tarification, au regard des circonstances exceptionnelles actuelles ayant entraîné une hausse importante du coût des matières premières, de l’énergie, des transports, etc. L’acheteur doit analyser ces demandes, en tenant compte des ­particularités de son marché.

Imprévision ou force majeure

L’acheteur prend connaissance de la réclamation et identifie si le titulaire fait état d’une « hausse de coûts » extérieure à sa propre volonté, d’une « pénurie » ou d’un « cas de force majeure ».

Si l’entreprise affirme qu’elle supporte d’importants surcoûts de la part de ses propres fournisseurs, cela signifie qu’elle se place dans le cadre de la théorie de l’imprévision. C’est-à-dire qu’elle ...

