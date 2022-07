Ecole inclusive : le comité national de suivi donne ses priorités pour la rentrée 2022

Education

Le comité national de suivi de l’école inclusive s’est réuni le 25 juillet. L’amélioration des conditions de travail des AESH figure tout en haut de ses priorités, pour un accompagnement de qualité des élèves en situation de handicap.

Chiffres-clés Depuis la loi de 2005 pour l’inclusion des enfants en situation de handicap à l’école, 430 000 élèves sont accueillis dans les établissements scolaires. Leur nombre a été triplé depuis 2005, et s’ajoute aux 67 000 élèves scolarisés en établissement hospitalier ou médico-sociaux.

Comme chaque année depuis 2019, le comité national de suivi de l’école inclusive s’est réuni cet été pour préparer la rentrée scolaire. Pas moins de trois ministres présidaient la réunion du 25 juillet 2022 : Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées.

Il s’agissait, pour les membres du comité, d’échanger à la fois sur l’année scolaire passée et sur la préparation de la rentrée 2022. Lors de cette réunion, le comité a dégagé trois priorités pour l’année à venir :

Améliorer les conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

En 2021, on ...