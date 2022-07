Quid du maintien de la rémunération des agents publics territoriaux pendant un arrêt de travail ?

Salaires

Publié le 26/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : En application de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. S’agissant du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ses modalités d’attribution sont régies par les principes de libre administration des collectivités locales et de parité entre fonction publique d’État et fonction publique territoriale.

En application de ces principes, les collectivités sont libres d’instituer ou non un régime indemnitaire qui doit alors être fixé dans la limite de celui des fonctionnaires de l’État qui leur sont équivalents.

Dans la mesure où l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés prévoit le maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de placement en CITIS, les employeurs territoriaux ont, en vertu des principes précités, la possibilité, par délibération, de maintenir le régime indemnitaire de leurs agents placés en CITIS.

S’agissant des agents contractuels de la fonction publique territoriale, ils bénéficient en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Les intéressés ont alors droit au versement par l’autorité territoriale de leur plein traitement pendant un mois dès leur entrée en fonctions, deux mois après un an de services ou trois mois après trois ans de services.

Outre le maintien de leur rémunération statutaire, ils perçoivent, en tant qu’affiliés au régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), pendant les vingt-huit premiers jours de l’arrêt de travail, égales à 60 % de leur salaire journalier de référence plafonné puis, à partir du 29ème jour d’arrêt de travail, des IJSS majorées à 80 % de leur salaire journalier de référence plafonné.

Ces modalités de calcul plus favorables à partir du 29ème jour d’arrêt justifient l’absence de maintien d’un demi traitement au titre de la protection statutaire compte tenu des règles de subrogation. Dans ce cadre, le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositifs dont bénéficient les agents territoriaux.