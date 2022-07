Goûter au green dans les golfs municipaux

Sport pour tous

Publié le 25/07/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

De retour parmi les disciplines olympiques depuis les jeux de Rio, en 2016, le golf voudrait gagner les cœurs - et les bourses - des jeunes sportifs. La (petite) dizaine de greens municipaux en régie directe l’inscrivent dans les politiques sportives. Avec Paris 2024 dans le viseur.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Du 24 août au 3 septembre Championnats du monde amateurs par équipe, au Golf National de Saint-Quentin-en-Yveline et à Saint-Nom-la-Bretèche

En voie de progrès. Le golf comptait plus de 436 800 licenciés en France en 2021, soit 4,32% de plus qu’en 2019, en hausse de 40% depuis 20 ans. Cependant, avec une moyenne d’âge de 52 ans chez les hommes et de 55 chez les femmes, la fédération française de golf (FFG) poursuit sa politique en direction des jeunes avec, par exemple depuis cinq ans, le cursus pour les scolaires Mon carnet de golf… Côté équipements, les 740 golfs restent à 60 % des grands équipements en 18 trous, malgré un plan de création de cent petites structures, de 2009 à 2018.

Tendance ville ou montagne

“Après le covid, nous percevons un léger regain d’intérêt des collectivités pour le golf, pointe Gérard Rougier, directeur Territoires environnement et équipements de la FFG, qui conseille sur les créations ou rénovations ...