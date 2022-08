Sécurité

Application « Ma sécurité » : un atout pour les élus locaux

Publié le 03/08/2022 • Par Hélène Lerivrain • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Gendarmerie nationale

Lancée en mars par le ministère de l’Intérieur, l’application Ma Sécurité met à disposition des conseils, des numéros utiles et relaie des actualités locales via les forces de l’ordre. Si elle s’adresse avant tout au grand public, dans les Landes, la maire de Parentis-en-Born et la cheffe d’escadron de la compagnie de Parentis mettent en avant l’intérêt de cet outil pour les élus.

