Politique de la ville

A petits pas vers les futurs contrats de ville

Publié le 25/07/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu expert santé social, France

Twitter/Elisabeth Borne

La cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne, et son ministre de la Ville, Olivier Klein, se sont rendus le 22 juillet à Vaulx-en-Velin pour annoncer la pérennisation du programme Quartiers d’été et lancer une série de consultations sur les futurs contrats de ville. Dans le même temps, un rapport sénatorial appelle le gouvernement à aller plus vite et à préparer une nouvelle loi de programmation de la politique de la ville.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Politique de la ville