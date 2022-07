Incendies : les syndicats de sapeurs-pompiers dénoncent un système à bout de souffle

Sécurité civile

Publié le 25/07/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que les feux en Gironde sont enfin fixés, les syndicats de sapeurs-pompiers reviennent sur les annonces du président de la République lors de sa visite le 20 juillet à La Teste-de-Buch. Au-delà des moyens humains et matériels, ils réclament une refonte du système de sécurité civile.

Ils sont épuisés et en colère. Au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron en Gironde le 20 juillet, au cours de laquelle le président de la République a tenu à remercier le travail tous les acteurs engagés dans la lutte contre les incendies, les sapeurs-pompiers ne cachent ni leur lassitude, ni leur exaspération. « Emmanuel Macron qualifie les pompiers de héros absolus, mais il poursuit sa politique d’assèchement des services publics et de dégradation des statuts et conditions de travail des personnels », tance Sébastien Delavoux, délégué CGT. « Les félicitations, c’est super, mais les camions, c’est mieux », résume-t-il.

Recruter massivement

« La reconnaissance présidentielle est appréciée, mais il faut que les paroles se transforment en actes. Les promesses ne doivent pas s’envoler pas à ...

