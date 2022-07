Aires d’accueil : « Nous attendons une réaction législative et politique forte, elle ne vient pas »

[interview] gens du voyage

Publié le 28/07/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu juridique, France

Auteur de « Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d’accueil », William Acker revient sur les difficultés des élus locaux à aborder la qualité de l’accueil des gens du voyage, et esquisse quelques pistes pour apaiser les tensions.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire votre livre qui recense les aires d’accueil et en présente des vues du ciel évocatrices de leur emplacement ?

L’accident de l’usine ­Lubrizol m’a bouleversé. Cela m’a donné envie de recenser les aires et d’interroger la qualité de l’accueil des gens du voyage. On manque terriblement de chiffres sur la question. Un rapport d’information du Sénat de 2014 évalue les aires d’accueil et de grand passage à 1 467. Elles sont 1 358 selon mon inventaire. Or c’est parce que les chiffres manquent que les arguments des voyageurs sont balayés. Les personnes savent par expérience que les aires sont mal localisées, mais en l’absence de données objectivées, leur discours n’est pas audible.

Aujourd’hui, nous avons des données géolocalisées, tangibles ...

