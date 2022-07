Mise en œuvre de la mission flash pour les soins urgents et non programmés pour l’été 2022

Santé

Publié le 25/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

En réponse aux difficultés rencontrées par les structures d’urgences, et plus globalement par l’ensemble du système de santé, la Première ministre a annoncé, le 1er juillet dernier, un ensemble de mesures devant soutenir une organisation renforcée de l’accès aux soins urgents et non programmés dans tous les territoires.

Ces mesures sont, pour la plupart, mobilisables sur la période estivale de juillet à septembre, et feront l’objet d’une évaluation qui nourrira les prochains travaux sur l’évolution structurelle du système de santé.

Ainsi, une instruction du 10 juillet précise les modalités de mise en œuvre des décisions annoncées par la Première ministre. L’objectif est que chaque territoire dispose d’une « boîte à outils » opérationnelle, mobilisable autant que de besoin, faisant l’objet d’un soutien organisationnel et financier de l’Etat, en complément de leviers déployés à une échelle nationale, tels que la reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit.