Raccordements à la fibre : une proposition de loi déposée au Sénat

très haut débit

Publié le 22/07/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu juridique, France

Le sénateur LR de l'Ain, Patrick Chaize, a déposé une proposition de loi pour permettre de mieux encadrer les raccordements à la fibre. Armoires éventrées et mauvais branchements sont parmi les plainte les plus fréquentes.

Patrick Chaize, sénateur LR de l’Ain et président de l’Avicca, association de collectivités impliquées dans le numérique, avait prévenu : l’heure n’est plus aux promesses. Le sénateur a déposé le 19 juillet une proposition de loi « visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».

Raccordement à la fibre : face aux incidents, les maires poussés à intervenir

Alors que les plaintes sur la qualité des raccordements de fibre ne faiblissent pas, Infranum et la Fédération française des télécoms (FFT) ont promis au printemps, lors du colloque de l’Avicca, des actions pour les améliorer.

« Début juillet, il n’y avait toujours ...

