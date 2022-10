APA : dans quels départements le nombre de bénéficiaires diminue ?

indicateurs

Publié le 18/10/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu Santé Social

Bien que le nombre de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ait augmenté de 10% entre 2011 et 2019, certains départements ont vu leur nombre total d'allocataires diminuer. Mais dans quels territoires cette baisse est plus importante ? (2/3)

Entre 2011 et 2019, le nombre de bénéficiaires de 75 ans ou plus de l’APA, allocation personnalisée d’autonomie, a diminué dans 22 % des départements(1) , selon les données du ministère de la Santé. Bien qu’il est possible de bénéficier de cette prestation sociale à partir de 60 ans, ici, nous nous attarderons seulement sur la catégorie des 75 ans et plus.

Pour rappel, l’APA permet d’intervenir auprès des personnes âgées, vivant chez eux ou en établissements spécialisés, qui nécessitent d’être aidées pour exécuter les actes essentiels de la vie quotidienne comme se nourrir, se laver…

En grande majorité, les bénéficiaires de l’APA de 75 ans et plus augmentent, comme dans 66 départements, mais il y arrive que ce nombre d’allocataires recule entre ces deux périodes. Ce phénomène est enregistré dans 19 territoires.(1) En tête, la Manche avec 13,60% d’aînées bénéficiaires en moins en huit ans, passant de 9 835 en 2011 à 8 497 en 2019. Ce département est suivi de près par Paris avec une baisse de 13,17% ou encore de l’Indre avec 11,13%.

Le département de l’Indre met en avant son changement démographique : « La population est vieillissante, un facteur arrivé chez nous bien avant d’autres départements. De fait, le nombre d’allocataires était plus conséquent il y a une dizaine d’année, mais le nombre d’allocataires est moindre aujourd’hui. » Contrairement à d’autres allocations, l’APA a un fort taux de renouvellement des bénéficiaires du fait du décès d’un certain nombre d’entre eux, régulièrement.

La baisse d’allocataires de l’APA peut également s’expliquer par le non-recours. « Le manque de main d’oeuvre dans les services d’aide à domicile et même pour les emplois de gré à gré font que des personnes ne sollicitent pas l’APA alors qu’ils auraient des droits », conclu le département. Ce mauvais « état des ressources et la complexité administrative » mis en avant par le département l’Indre avait déjà été mis en lumière lors d’un sondage Ifop sur « Comment les Français se voient vieillir ? », à quelques mois avant le premier tour de la présidentielle de 2017. Le sondage indiquait que l’obtention d’aides publiques n’était réclamée que par 26% des personnes interrogées.

