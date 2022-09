L’ingénierie territoriale sans pilote

Ressources

Peu de travaux sont menés sur le fonctionnement et l’organisation de l’ingénierie territoriale. Et pour cause : en se retirant, l’État a créé de multiples agences, dont la toute récente ANCT, et finalise la réorganisation du Cerema. Sans compter les divers programmes d’appui, dont les plus récents sont Action cœur de ville ou Petites villes de demain. Parallèlement, les collectivités se sont organisées et dotées de services d’ingénierie au gré des compétences qui leur ont été transférées. Résultat : un puzzle de compétences dans les collectivités, les départements, les régions… Pour s’y retrouver, et faire avancer leurs projets, une seule solution : le réseau. La Nouvelle-Aquitaine l’a bien compris, et soutient fortement l’ingénierie territoriale à travers sa Datar régionale.

