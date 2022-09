Dans quels départements le nombre de bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie augmente le plus ?

indicateurs

Publié le 13/09/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Entre 2011 et 2019, le nombre de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie âgés de 75 ans et plus a augmenté de 10%. Mais dans quels départements cette hausse est-elle la plus importante ? (1/2)

Au total, 78 % des départements(1) ont vu leur nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de plus de 75 ans augmenter entre 2011 et 2019, selon les données du ministère de la Santé.

Pour rappel, il faut avoir au moins 60 ans pour toucher cette prestation sociale. Ici, nous nous concentrons sur la catégorie des 75 ans et plus.

L’APA permet d’intervenir auprès des personnes âgées, vivant chez elles ou en établissements spécialisés, qui nécessitent d’être aidées pour exécuter les actes essentiels de la vie quotidienne comme se nourrir, se laver… Elle contribue au règlement des dépenses permettant de maintenir l’autonomie du bénéficiaire.

Le nombre d’allocataires de cette tranche d’âge a augmenté de 10% entre 2011 et 2019, passant de 1 161 703 à 1 278 210, vieillissement de la population oblige. Cependant, cette tendance n’est pas identique dans chaque département.

En France métropolitaine, le département de Seine-Saint-Denis recense la plus forte augmentation sur cette période. Passant de 17 092 en 2011 à 24 126 bénéficiaires en 2019, le territoire connaît une hausse de 41,15% de ses allocataires.

Il est suivi par la Seine-et-Marne avec 35,66% (11 590 à 15 723) ou encore le Rhône avec 33,19% de bénéficiaires supplémentaires (25 650 à 34 164).

Cette hausse s’explique en partie par une plus grosse dépendance des personnes âgées. Dans sa dernière étude quadriennale sur les EHPA , la Drees met en avant une plus grande perte d’autonomie des aînés.

En décembre 2019 et toute catégorie d’établissements et modalités d’accueil confondues, 85% étaient en perte d’autonomie, alors qu’ils étaient 81% en 2011. « Hors résidence autonomie, 98% des résidents présentant une perte d’autonomie (GIR 1 à 4) ont besoin d’aide pour réaliser leur toilette, 93% pour s’habiller et 77% pour s’alimenter », énumère le rapport.

Thèmes abordés Grand âge