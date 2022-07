Flickr / cc by bertknot

Avant une petite pause de quelques semaines, retrouvez l'essentiel de l'actualité du 16 au 22 juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... Retour de la revue de presse le vendredi 26 août.

Le sale air de la peur – On n’a pas fini de mesurer les conséquences des incendies qui ravagent la Gironde. Selon l’Ineris, qui publie une étude – cartes à l’appui – sur le site Internet de l’institut, les feux de forêts ont un impact sur la qualité de l’air à l’échelle nationale. Atmo Nouvelle-Aquitaine a ainsi déclenché un épisode de pollution aux PM10 au-dessus du seuil d’alerte dans la région. Mais des pics ponctuels ont aussi été constatés sur une bande allant de la Normandie, la Bretagne aux les Pays de la Loire. Et le Service Copernicus de surveillance de la qualité de l’air a même constaté un déplacement de cette pollution vers le nord et l’est du pays [lire aussi notre article].

A court d’eau – Comme l’explique un article du Monde, la sècheresse actuelle impacte également le secteur de l’énergie. La chute du niveau des cours d’eau a entraîné une baisse de la production hydroélectrique de 60% depuis le début de l’année, selon EDF, la priorité étant de favoriser le remplissage des retenues. Début juillet, les réservoirs des barrages affichaient un taux de remplissage de 73%, soit 6 points de moins que la moyenne. Dans le secteur du nucléaire, l’Etat a accordé à quatre centrales une dérogation temporaire aux règles environnementales en les autorisant à rejeter dans la nature l’eau utilisée pour refroidir les réacteurs à une plus forte température.

Energies positives – Les énergies renouvelables, un secteur qui génère des bénéfices ? C’est ce qui ressort d’une évaluation de la Commission de régulation de l’énergie, citée par Actu Environnement. Selon ce document, « 2023 sera la première année pour laquelle les charges de service public de l’énergie à compenser aux opérateurs seront négatives ». L’Etat s’attend ainsi à récupérer 11,1 milliard d’euros issus des énergies renouvelables, compensant largement les aides publiques attribuées au secteur. L’éolien est le principal contributeur de ces recettes avec 7,6 milliards d’euros. Le solaire (0,9 milliard seulement), lui, subit encore le poids des contrats historiques aux tarifs élevés conclus au lancement de la filière.

Côtes d’alerte – Dunes, marais côtiers, estuaires, mangroves… Autant de solutions fondées sur la nature qui permettent de réduire l’érosion côtière et de contrer la montée des eaux. Voilà pourquoi le comité français de l’UICN a publié un guide à destination des élus et des acteurs locaux pour valoriser ces actions. Comme l’explique un communiqué, il s’agit de les aider au déploiement de ces solutions en s’appuyant notamment sur neuf retours d’expérience de projets concrets de protection, de restauration et de gestion durable d’écosystèmes côtiers mis en place en France. Chaque exemple est aussi accompagné des points forts qui ont permis la réussite de ces exemples.

Chacun son Tour – Alors que s’achève le Tour de France ce week-end, La Semaine des Pyrénées rappelle comment les équipes techniques départementales sont engagées pour la réussite de l’événement. D’octobre à juillet, les agents sont ainsi impliqués pour des actions aussi diverses que des aménagements de voirie, le fauchage de l’itinéraire, le balayage de la route… A titre d’exemple, 150 à 200 agents sont mobilisés dans les Hautes-Pyrénées. Les départements soutiennent aussi financièrement les communes accueillant les arrivées et les départs.

Donner ses données – La Cour des comptes a publié cette semaine un référé portant sur la production des données utiles à la politique du logement. Le document, cité par Batiweb, pointe notamment le fait que ces données manquent d’exhaustivité et d’actualisation. Craignant que l’Etat dépende trop des données privées, la Cour a formulé sept recommandations parmi lesquelles figure le décloisonnement des bases de données entre les différentes administrations et les collectivités territoriales.

Et aussi…

Abattre quelques arbres pour protéger les forêts des incendies [France Info] ;

Pourquoi Amiens abandonne la gratuité des transports… [20 Minutes] ;

Grâce à un itinéraire numérique, on peut désormais rejoindre Stuttgart depuis Strasbourg à vélo [France Bleu].