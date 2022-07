« Avec ces incendies, nous sommes en train de réécrire l’histoire de la protection civile »

Sécurité civile

Publié le 21/07/2022 • Par Hélène Lerivrain • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Après la venue d’Emmanuel Macron, mercredi 20 juillet, en Gironde auprès des acteurs engagés dans la lutte contre les incendies qui touchent la région, le président du département, Jean-Luc Gleyze, salue les annonces du chef de l’Etat. Mais il attend des actes concrets et expose ses préconisations, notamment en matière de financement des Sdis.

Alors que deux incendies hors norme ont brûlé plus de 20 000 hectares de forêt en Gironde, Emmanuel Macron qui s’est rendu place, mercredi 20 juillet, a annoncé le lancement d’un grand chantier national pour replanter cette forêt selon de nouvelles règles à définir. Plus généralement, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de prendre des décisions structurantes dans les mois qui viennent pour les années à venir, dans un contexte de changement climatique. Redéployer une stratégie industrielle de production d’avions, en acheter davantage, améliorer le déploiement et le prépositionnement ou encore améliorer la solidarité européenne. Telles sont les quelques pistes qui ont été avancées. Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, réagit à cette prise de ...

