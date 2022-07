Qualité de l’air : mieux l’intégrer dans les PCAET

Environnement

La prise en compte de la qualité de l’air, désormais intégrée dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux et dont la stratégie est coordonnée par les collectivités, est très hétérogène selon les territoires et globalement perfectible. C’est ce qui ressort d’une enquête Plan’Air menée par Atmo France et les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Qualité de l'air