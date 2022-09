Personnes âgés : dans quel département y a-t-il le plus de cohabitation familiale ?

Indicateurs

Publié le 06/09/2022

Les personnes âgées de plus de 75 ans vivent encore en grande partie en cohabitation familiale, que ça soit en couple ou seules avec leur enfant. Mais dans quels départements sont le plus nombreux ? Analyse.

En 2017, dans 29 départements, plus d’une personne âgée de 75 ans ou plus sur deux vit en cohabitation familiale, soit en couple, soit avec un de ses enfants, selon des statistique du ministère des Solidarités et de la santé.

Ces départements sont plutôt dans la partie Sud de la France. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse arrivent en haut du podium, avec respectivement 53,30% et 52,30% d’aînés qui vivent en famille, quand la moyenne familiale s’établit à 48,63%. Cette proportion est en hausse en Corse : en 2009, ces proportions ne dépassaient pas 50%.

Au bas du classement, la Nièvre et la Lozère sont les deux départements avec le moins de personnes âgées de plus de 75 et plus vivant en famille, que ça soit en couple ou avec ses enfants, 43,60 et 44% de ses anciens concernés. Seuls les territoires de l’Aisne, les Ardennes, le Lot, l’Indre, la Nièvre et la Charente-Maritime ont une baisse de ce phénomène entre 2009 et 2017.

La cohabitation familiale forte, comme Corse, peut s’expliquer pour différentes raisons. « La présence des aidants familiaux constitue un facteur important de maintien à domicile et cette implication est plus prégnante en Corse », analyse l’Insee dans un rapport sur le grand âge en 2019. Dans ce même rapport, l’institut met en cause le prix des Ehpad de l’île plus élevé qu’en métropole : « La moitié des chambres coûte plus de 75 euros par jour en Corse-du-Sud et plus de 72 euros en Haute-Corse contre 59 euros au plan national.» Dès 2016, un rapport de la Cour des comptes indiquait que les raisons financières sont des « facteurs de retard à l’entrée en établissement pour personnes âgées ».

