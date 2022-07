Saint-Zacharie à l’épreuve de la sécheresse

Le changement (climatique) c’est maintenant

22/07/2022

La sécheresse frappe durement la commune de Saint-Zacharie, dans le Var, à tel point que la préfecture a déjà pris des mesures de restriction des usages de l’eau. Face au changement climatique, les acteurs locaux se montrent stoïques mais ne cachent pas leurs inquiétudes.

«Les fontaines ne coulent plus, on ne peut plus arroser ce qu’on a planté, l’Huveaune est à sec, la faune et la flore sont en train de mourir. » Jean-Jacques Coulomb, maire (SE) de Saint-Zacharie, dans le Var, s’alarme : cette année, la sécheresse qui frappe son territoire est précoce. Face à un « déficit pluviométrique et à des niveaux préoccupants des cours d’eau », la préfecture du Var a déjà pris des mesures de restriction des usages sur les espaces verts, les piscines privées, et même les fontaines publiques…

Sur les bords de l’Huveaune, ici asséchée, les sols mis à disposition par la mairie à l’association Les Jardiniers du Var ne sont plus arrosés. Vingt-cinq parcelles brûlent au soleil. « Quand il y avait de l’eau ici c’était luxuriant, nos adhérents ­faisaient pousser des tomates ...