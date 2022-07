Silver économie

« Les collectivités sont des partenaires évidents de la Silver économie »

Publié le 26/07/2022 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

Silver valley

Autrement appelé Silver économie, le secteur des biens et services aux personnes âgées est en plein développement. Créateur d’emplois locaux et de lien social, il est fortement aidé par les collectivités locales, comme la Région Ile-de-France, pionnière sur le sujet et qui vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur de la Silver économie. Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley, évoque les liens entre la filière du grand âge et les collectivités.

