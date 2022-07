Retraites

Les territoriaux partent-ils vraiment à la retraite quand ils le veulent ?

Publié le 21/07/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La dernière enquête de la Drees sur les motivations de départ à la retraite montre des fonctionnaires territoriaux pris entre l’envie de mettre fin dès que possible à un travail parfois difficile et le besoin de s’assurer une pension pleine, voire accrue. Avec un peu de recul, les jeunes retraités de la CNRACL ne sont pas mécontents de leur sort. Mais pas non plus franchement heureux…

