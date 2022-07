Les attributions du ministre de l’Intérieur et des outre-mer fixées

Institutions

Publié le 21/07/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu prévention sécurité, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est chargé de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, de libertés publiques, d’administration territoriale de l’Etat, de décentralisation, d’outre-mer, d’immigration, d’asile, d’intégration des étrangers en France, de lutte contre le séparatisme, de sécurité civile et de sécurité routière. Sans préjudice des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, il prépare et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, la politique du Gouvernement en matière de citoyenneté et d’accès à la nationalité française. Sans préjudice des attributions du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, il est chargé de l’organisation des scrutins.

Il préside, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. A ce titre, il prépare la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à sa mise en œuvre.

Au titre de ses attributions relatives à la décentralisation, en lien avec le ministre de la transition

écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de l’intérieur et des outre-mer prépare et met en œuvre la politique de renforcement des responsabilités locales, propose toutes mesures propres à faciliter l’exercice des compétences des collectivités territoriales et veille à leur mise en œuvre, et prépare les orientations stratégiques du Gouvernement pour le développement des métropoles.



Il est chargé, conjointement avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d’animer le dialogue national avec les collectivités territoriales. Il est associé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la définition des orientations du

Gouvernement concernant les finances locales et à la politique de solidarité financière entre les collectivités territoriales.

Il participe, en lien avec le ministre de la transformation et de la fonction publiques, à la définition des

orientations du Gouvernement concernant la fonction publique territoriale, notamment en tant qu’elles concernent les polices municipales.



Il exerce une autorité conjointe avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la direction générale des collectivités locales. Il a également autorité sur le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.