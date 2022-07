Sécurité civile

Feux de forêt : la lettre ouverte des présidents de la Gironde et des Landes à Emmanuel Macron

Publié le 20/07/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Service protocole Sdis33

Alors que la Gironde est le théâtre depuis deux semaines de violents feux de forêt, le président du département et du service départemental d'incendie et de secours, Jean-Luc Gleyze, ainsi que le président des Landes, Xavier Fortinon, interpellent le président de la République. Dans une lettre ouverte datée du 19 juillet, ils demandent une révision de l'organisation de la sécurité civile en France et avancent trois propositions pour renforcer les moyens des sapeurs-pompiers.

