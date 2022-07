Collectes, nouvelles REP, maîtrise des coûts : optimisez votre gestion !

Comment inciter les collectivités à une meilleure gestion des déchets, à améliorer le tri et la valorisation de ceux-ci ? Une journée d'études, le 11 octobre prochain, propose de répondre à la question.

« Les chiffres ne mentent pas : les Français trient encore peu et mal ! »

Et pourtant, après plusieurs années de tâtonnements puis d’expérimentations pour réduire la production de déchets, de nouveaux outils pour un service public efficace de gestion des déchets existent. Mais, les collectivités sont aussi soumises à une double contrainte : améliorer le tri et la valorisation des déchets, tout en évitant que leur budget n’explose. Une équation d’autant plus difficile à résoudre que le montant de la TGAP ne cesse d’augmenter.

Alors, comment inciter les collectivités à avancer sur le sujet compte tenu de ces éléments ?

Si 2021 a été riche d’un point de vue réglementaire avec la publication des décrets d’application de loi AGEC, il s’agit désormais de bien appréhender ces évolutions – en lien avec les lois TECV et Climat et Résilience – concernant notamment les questions de traçabilité des déchets et d’obligation de tri à la source. Pour autant, et s’il ne faut pas négliger les questions de prévention, de simplification comme d’optimisation du tri et de la collecte (notamment dans le cadre du « programme national de prévention de déchets 2021-2027 »), le financement de ce service public par les collectivités demeure encore problématique.

Décryptage et réponses vous seront donnés lors de la nouvelle journée d’étude Techni.Cités consacrée aux traitements des déchets et au développement de l’économie circulaire.

Au programme :

Impacts des évolutions juridiques pour les services déchets

pour les services déchets Optimisation des services locaux des déchets : statistiques et décryptage

: statistiques et décryptage Associer et responsabiliser les usagers au défi de l’optimisation de la gestion des déchets sur son territoire

au défi de l’optimisation de la gestion des déchets sur son territoire Diminution de la fréquence des collectes : un levier économique efficace ?

: un levier économique efficace ? Extension des consignes de tri des emballages : optimisez la gestion

: optimisez la gestion Nouvelles REP : les obligations & délais qui s’imposent aux collectivités

: les obligations & délais qui s’imposent aux collectivités Adaptez les solutions des gestions de Biodéchets à vos territoires

Quelle collaboration possible entre tous les acteurs pour améliorer la prévention sur les déchets ?

Le 11 octobre prochain à Paris, c’est le rendez-vous du réseau des responsables de la gestion des déchets. Y participer, c’est la première étape pour améliorer ses performances grâce aux échanges d’expériences.

Informations pratiques : la journée se déroulera dans Paris intramuros. Le site sera aisément accessible en transports en commun.

