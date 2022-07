Lutte contre les discriminations

Une minisérie de vidéos drôles qui déminent les stéréotypes

Publié le 28/07/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©lijphoto - stock.adobe.com

Le département de la Gironde a réalisé et diffusé auprès de ses agents six vidéos courtes et décalées afin de battre en brèche les préjugés et sensibiliser à la lutte contre les discriminations.

