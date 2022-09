Animer la discussion autour du travail

Qui a dit que discuter était une perte de temps ? Certes, les réunions ne manquent pas… mais y parle-t-on vraiment de l’activité, du travail réel et des problèmes rencontrés ? Organiser l’expression des salariés est un enjeu de performance et de qualité de vie au travail.

Par Xavier Laisne, attaché principal

Les enquêtes menées dans la fonction publique territoriale révèlent un sentiment favorable d’autonomie (78 % des répondants) et de confiance de la part de la hiérarchie (69 %) (1). Cependant, la reconnaissance (59 %) et le sens au travail sont pointés comme motifs d’insatisfaction pour les salariés et sujets de préoccupations pour leurs employeurs qui cherchent à rester attractifs et à les fidéliser. Et si cette question était en partie liée à notre capacité de nous exprimer sur notre travail et à agir sur celui-ci ? C’est en tout cas dans ce sens que les accords nationaux interprofessionnels (ANI) de 2013 et 2020 (2) portant sur la qualité au travail invitent les employeurs à organiser l’expression directe des salariés. Être associé, être écouté et ...