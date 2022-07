Avec les podcasts, s’informer et se former autrement

Communication

Publié le 26/07/2022 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

En audio ou vidéo, les podcasts ont fait leur entrée dans la fonction publique. Ils servent à se préparer aux concours, se former, interpeller les pouvoirs publics… Des collectivités les utilisent à des fins de communication interne. Un format à (re)découvrir cet été.

Chiffres-clés 1 937 clics comptés en 2022 par le CIG petite couronne sur ses six podcasts, ainsi que 628 réactions, 22 commentaires et 177 partages. Source : CIG petite couronne.

« Un podcast à intégrer absolument à quiconque prépare un concours ! » pouvait-on lire en commentaire du podcast « Élections 2021 : régionales, départementales et territoriales. Quel rôle jouent la région et le département ? [1/5] », publié en mai 2021 sur le site « vie-publique.fr ». Préparer un concours ou s’intéresser au vécu de ses pairs en fond sonore d’une autre activité, parfois sur le temps de travail : les praticiens des trois versants ont vite compris, dès les débuts de la crise, les vertus de ce format qui se développe comme ­complément aux formations. Les militants aussi, à d’autres fins. L’Unsa Fonction publique s’est servi de l’outil pour interpeller les candidats à l’élection présidentielle, réclamer la hausse du point d’indice et, le 27 juin, interpeller sur l’urgence d’agir en faveur de l’hôpital.

Canal pédagogique

L’Association des DRH des grandes collectivités a investigué sur le thème de l’éthique, de la maladie et de la santé au travail. De son côté, l’association ­NauDRH, dont l’activité est dédiée au statut des ­territoriaux, ­propose également des rendez-vous techniques. Début 2022, c’est le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne d’Ile-de-France (338 collectivités, 150 000 agents) qui s’est lancé dans l’aventure. Baptisé « Minute statut », son podcast mensuel se décline en trois formats d’une durée de cinq à vingt minutes. Il fait intervenir des juristes et des experts du CIG, mais aussi des DRH extérieurs.

Animé par une agente de la direction du conseil et de l’expertise statutaires du CIG , ce nouveau canal se veut « résolument pédagogique ». ­Véronique Boulmer, DRH adjointe à Neuilly-Plaisance (495 agents, 20 900 hab., Seine-Saint-Denis), apprécie. « J’y ai appris par exemple comment constituer les listes pour les élections professionnelles à transmettre au CIG. » Le CDG des Vosges (600 collectivités, 7 000 agents suivis) s’y est aussi mis pour ­présenter ses services.

Toucher les agents

Départements de l’Ain, du Val-d’Oise, ville d’Issy-les-Moulineaux… autant de collectivités qui se sont emparées du podcast pour faire connaître leurs projets, leurs dispositifs ou valoriser leurs agents. L’objectif est de toucher le plus de personnes. A la région Ile-de-France (10 600 agents), « on a ainsi évoqué le bio dans les cantines, de nouveaux chariots de nettoyage, ou encore la cybersécurité, la rentrée scolaire, le soutien au tourisme post-confinement, etc. » détaille Guillaume Aubin, directeur de l’expérience « travail ». D’une périodicité bimestrielle, le podcast « veut intéresser le novice ou donner envie à celui qui connaît un peu le sujet d’aller plus loin ».

Rennes métropole (43 communes, 5 500 agents, 451 800 hab.) propose des formats de type « trois questions à… » sur des thématiques variées. Elle a aussi suivi aussi trois personnes de la direction « culture » qui ont échangé leur poste respectif, proposé le point de vue d’une troupe de théâtre sur les élections professionnelles… Gilles Subrechicot, directeur du quartier centre de Rennes métropole, a suivi celui consacré à Rennes 2030, sur l’urbanisme : « On peut ensuite s’appuyer sur des éléments de langage ou des chiffres-clés entendus : 22 000 habitants dans le centre et 17 millions de personnes par an le traversant, c’est bon à savoir. »

Qui se cache derrière ces podcasts ? Le service de la communication interne, assisté par un journaliste ou un spécialiste (Mediameeting, Logarythm, ­Calliopé…). « De la préparation au montage, il faut compter deux heures pour une interview », pointe Morgan Cochennec, journaliste à la communication interne au sein de Rennes métropole. « Il faut, pour un podcast audio de 10-15 minutes, une moyenne de dix heures. Cela comprend la définition du sujet, le script et le tournage », estime Guillaume Aubin.

Le budget doit suivre. Mediameeting réalise les ­podcasts de la région Ile-de-France pour 40 000 euros TTC par an : « Qualité du son, montage, produit final attractif nécessitent du savoir-faire », justifie ­Guillaume Aubin.

« Un support qui peut s’intégrer à un dispositif global » « Les podcasts, surtout audios, ne sont pas très développés dans les collectivités, explique Claude Paichard, directeur général délégué à l’exploitation de Mediameeting. En audio, ils ont l’avantage pour le consommateur de pouvoir être écoutés chez soi, en déplacement, sur smartphone [ce qui est un plus quand l’agent ne dispose pas d’ordinateur au travail, ndlr]… S’agissant du producteur, l’équipement n’est pas aussi lourd que pour de la vidéo. On choisira le mode vidéo quand on a quelque chose à montrer : faire de la “radio filmée” ne sert à rien. Il faut savoir ce que l’on veut aborder, que l’internaute retienne. Pour une dizaine de podcasts à but de formation de 5 à 7 minutes chacun, avec un seul intervenant expert sur un sujet qu’il traitera sous différents angles, prévoir un à deux jours de travail, en incluant la préparation. Le coût sera de 10 000 à 20 000 euros, y compris l’évaluation (quiz, QCM…) et la mesure de l’écoute. Un podcast peut s’intégrer à un dispositif global, compléter un support écrit, une documentation technique, un graphique, des échanges et conseils avec un formateur, etc. »