Stratégie pauvreté : le casse-tête de l’évaluation des mesures

Publié le 19/07/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le comité d’évaluation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022 a présenté son 3e rapport annuel. Il a profité de ce bilan pour formuler 24 recommandations qui pourraient nourrir les réflexions du gouvernement portant sur une nouvelle Stratégie pour la période 2023-2027.

Chiffres-clés 9,2 millions de personnes vivaient en situation de pauvreté en France métropolitaine en 2019, soit 14,6 % de la population.

vivaient en situation de pauvreté en France métropolitaine en 2019, soit 14,6 % de la population. Après une hausse de 0,7 points en 2018 et une baisse de 0,2 points en 2019, le taux de pauvreté stagnerait en 2020 selon les données provisoires.

selon les données provisoires. Seuil de pauvreté à 60% du revenu médian : 1102 euros mensuels pour une personne seule.

pour une personne seule. Près de 2 millions de personnes sont en situation de grande pauvreté en France, vivant avec des 918 euros mensuels, correspondant à 50% du revenu médian.

« La lutte contre la pauvreté a deux dimensions », a insisté Louis Schweitzer, président du comité d’évaluation de la Stratégie pauvreté, lors de la présentation de son rapport annuel, le 18 juillet. La première consiste à combattre la grande pauvreté par le versement de prestations. La deuxième vise à éviter la reproduction de la pauvreté, notamment par l’accès à l’emploi.

C’étaient d’ailleurs les deux grands objectifs de la Stratégie 2018-2022. « On ne peut pas avoir une stratégie purement préventive, ni purement réparatrice. On doit combiner les deux. La façon dont on le fait, c’est un choix politique », a-t-il estimé. Il a rappelé que le comité a ajouté un troisième objectif à la Stratégie : ne laisser personne en situation de grande pauvreté.

