Désindustrialisation : la faute à qui ?

Aménagement du territoire

Publié le 19/07/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Dans un essai percutant, le patron de la Banque publique d’investissement Nicolas Dufourcq revient sur vingt ans de désindustrialisation massive entre 1975 et 1995. En bonne place sur le banc des accusés : les grands groupes qui, contrairement à leurs homologues allemands, ont rompu avec leurs racines.

Le constat est accablant. « Entre 1975 et 1995, le pays s’est vidé de près de la moitié de ses usines et du tiers de l’emploi industriel. Des quantités de communes et de vallées industrielles ont été rayées de la carte », cingle le directeur général de la Banque publique d’investissement Nicolas Dufourcq dans son essai « La désindustrialisation de la France, 1975-1995 ».

Les causes de ce naufrage sont multiples. Sans surprise, l’ami d’Alain Minc, lauréat de HEC et de l’ENA incrimine les 35 heures pour mieux exonérer l’euro.

Plus iconoclaste, il s’en prend aux accords de libre-échange qui ont transformé la Chine en atelier du monde. « Choc terrible ! Tous les entrepreneurs industriels parlent de l’irruption de la Chine dans leur quotidien, à Annecy, à Guebwiller, à Saint-Pal de Chalençon ...

