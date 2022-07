A Lyon, des cours de para-escalade

Handicap

Publié le 26/07/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Innovations et Territoires, Régions

Comment favoriser la pratique du parasport ? Dans l’ouest lyonnais, La Dégaine, 4e club d’escalade de France avec 613 adhérents, proposera à la rentrée dans son nouveau pôle d'escalade des cours adaptés aux personnes handicapées.

Flavia Spigno fait découvrir la para-escalade à une adolescente lors d’une journée à l’hôpital Femme mère enfant de Lyon : “extrêmement riche, l’escalade peut aider les personnes à développer leur force, leur motricité globale et fine, la souplesse des articulations comme l’amplitude des mouvements”.

Après le 6e contest handi valides, qui a rassemblé en juin 25 binômes mixtes handicapé-valide, son organisateur, le club d’escalade La Dégaine, implanté dans l’ouest lyonnais, recentre à la rentrée les activités de son pôle handicap dans un seul gymnase, à Dardilly (9000 habitants, 150 agents).

“Nous sommes heureux d’accueillir cette nouvelle offre sportive, qui complète celle de l’athlétique club, pour nos habitants en situation de handicap, souligne Bernard Paget, élu aux sports. Les résidents d’un Esat, en particulier, sont intéressés”.

Une éducatrice référente formée

Pour le 4e club d’escalade de France (613 adhérents), l’ouverture d’un lieu dédié à la para-escalade marque la consolidation d’une démarche en faveur des sportifs handicapés engagée il y a sept ans. “Nous répondions d’abord au fil de l’eau à des demandes de jeunes ou d’adultes touchés par divers handicaps, sensoriels, moteurs ou mentaux, explique Emmanuelle Thomas, vice-présidente de l’association. Puis nous nous sommes affiliés à la fédération Handisport, avons formé certains éducateurs”.

Si la Covid avait freiné les projets du club, le recrutement à la rentrée 2021 de Flavia Spigno, titulaire d’une licence d’activité physique adaptée (Apa) et d’une licence d’éducation spécialisée, a changé la donne. “Grâce à elle, qui est formée et continue à se former, le pôle handicap devient visible et se structure, poursuit la vice-présidente. Nous avons monté un vrai projet de mission”.

Ainsi, au-delà du traditionnel Contest en juin et de quelques adhésions, la jeune professionnelle a multiplié les événements et les ateliers de découverte, organisé une porte ouverte en décembre, rencontré des dirigeants d’établissements.

Sur convention, elle a mis en place des ateliers spécifiques pour deux centres accueillant des résidents porteurs d’un handicap mental, tandis que certains sportifs pratiquent en inclusion avec des valides.

Affiliée aux fédérations de handisport et de sport adapté, à la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), La Dégaine a obtenu, pour équiper son pôle handicap, le soutien de collectivités telles le syndicat intercommunal de l’ouest lyonnais et ses communes, dont Dardilly, Francheville ou Tassin, la métropole de Lyon ou la région, qui a attribué au club un mini-bus, “idéal pour transporter les grimpeurs en situation de handicap vers des falaises, ce qui est l’objectif de l’entraînement”, souligne Emmanuelle Thomas.

Négocier des créneaux

Pour Flavia Spigno, l’accès à l’escalade ne se résume pas à des prises sonores ou à l’ergonomie adaptée, à des baudriers intégraux ou à des chaussons spécifiques. Elle passe par une aide concrète dans l’organisation des cours.

Le nerf de la guerre ? “Des créneaux de journée, lance-t-elle. Les horaires du soir ne conviennent pas du tout aux établissements ou foyers dont nous accueillons les résidents. Les mairies qui veulent développer des pratiques adaptées doivent tenir compte de leurs horaires de prédilection, qui sont aussi ceux des scolaires”.

A Dardilly, Bernard Paget, également référent dans le Rhône de l’ Andes , en convient : “l’attribution des créneaux se joue constamment à l’équilibre entre divers acteurs”. Il estime aussi que “dans la mouvance de Paris 2024, le paralympisme gagne du terrain et que les communes doivent prendre leur part pour adapter les équipements et les rendre disponibles à une pratique pour tous”.

Dans son gymnase dédié, La Dégaine va organiser la saison prochaine des cours de para escalade pour des établissements, des ateliers du soir et, aux vacances d’automne, trois stages en partenariat avec les fédérations handisport et de sport adapté.

Pour faire face à la montée en charge de l’activité, Flavia Spigno a pris contact avec des établissements supérieurs et espère bien “accueillir des stagiaires en licence ou en master d’Apa”. Dans un premier temps.

“Nous voulons d’abord stabiliser les activités du pôle, ajoute-t-elle. Mais, lors du dernier contest, nous avons vu que certains jeunes en situation de handicap se débrouillaient très bien… Nous réfléchissons encore, mais nous aimerions bien les emmener plus loin que le loisir, vers la compétition”.