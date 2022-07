Animation

Poitiers mobilise les acteurs pour favoriser le départ en vacances pour toutes et tous

Publié le 18/07/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

La ville de Poitiers s'appuie sur les associations de jeunesse, d’éducation populaire et sur les structures du tourisme social pour permettre le départ en vacances et l'accès aux loisirs des enfants et des jeunes.

Education populaire

Enfance et famille

Inégalités sociales