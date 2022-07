Expérimentation du compte financier unique pour les services publics industriels et commerciaux

Finances locales

Publié le 18/07/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un arrêté est relatif au compte financier unique pour les budgets des services publics industriels et commerciaux relevant des collectivités territoriales et des groupements admis à l’expérimentation de ce compte financier.

Il fixe la maquette de présentation du compte financier unique produit, par des collectivités ou des groupements admis à l’expérimentation, pour un budget appliquant l’instruction budgétaire et comptable M. 4 des services publics industriels et commerciaux. Cette maquette, qui tient compte des spécificités de l’activité des services publics industriels et commerciaux, peut être expérimentée à partir des comptes de l’exercice 2022.