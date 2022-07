Accueil

Incendies : le cri d’alarme des pompiers

Publié le 18/07/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

SDIS33

En pleine canicule et face à la multiplication des incendies, notamment en Gironde, les sapeurs-pompiers réclament plus de moyens humains et matériels, et soutiennent la création d’un secrétariat d’Etat dédié à la sécurité civile.

