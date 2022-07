Sancerre veut désengorger sa cité médiévale

Pour réguler la circulation et le stationnement, les technologies ne sont pas réservées aux grandes villes. Sancerre le démontre en utilisant panneaux dynamiques, bornes escamotables et barrière automatique pour protéger son centre médiéval.

Sancerre, cité médiévale de 1 300 habitants dans le Cher, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, site patrimonial remarquable, village préféré des Français en 2021. C’est aussi 300 000 visiteurs par an dont il faut organiser la venue – essentiellement en voiture.

Tout a commencé en 2016. « Nous avions trois places en très mauvais état, non éclairées et avec un stationnement ni formalisé, ni optimisé », se rappelle Amaury Couet, adjoint aux travaux à la ville de Sancerre. Suite au travail du bureau d’études Merlin en association avec un paysagiste, entre 2016 et 2018, un réaménagement ...