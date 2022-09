Déconnecter les eaux pluviales, une solution simple pour faire des économies

Dans l’incapacité de financer la construction d’un bassin d’orage, la commune rurale de Vincey, dans les Vosges, s’est tournée vers l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

cet article fait partie du dossier

Quelle gestion des eaux pluviales ?

Chiffres-clés 50 euros : c’est le coût de la gestion à la source de 1 m3 d’eaux pluviales, à ciel ouvert, contre au moins 1 000 euros avec un bassin d’orage.

45 % d’économies grâce à l’infiltration des eaux pluviales, soit 600 000 euros.

Au départ, c’est un peu contraint et forcé que Vincey s’est lancé dans ce projet. Suite à une mise en demeure pour non-conformité à la directive eaux résiduaires urbaines (Deru) en 2015, cette commune de 2200 habitants dans les Vosges a dû en effet mener des travaux pour réduire ses déversements par temps de pluie. « En 2013, une station d’épuration a été construite. Mais comme nous étions très en retard, nous n’avons pu avoir aucune aide financière. Un bassin d’orage de 1 600 m3 d’un coût de 1,45 million d’euros était également prévu pour gérer les eaux pluviales. Mais il était impossible à financer », explique Thierry Gaillot, maire de Vincey. Pour éviter ces coûts, et suite à des discussions avec la DDT des Vosges et l’agence de l’eau Rhin-Meuse, la commune s’est alors lancée dans un projet de déraccordement des eaux pluviales.

Déraccordement du réseau unitaire

En 2017, Vincey fait alors figure de commune-test à l’échelle du bassin Rhin-Meuse. Un plan d’action est signé pour une période de dix ans. « La mise en demeure s’est en fait transformée en plan d’action », résume Nicolas Venandet, chargé d’études eau et nature en ville à l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Le plan comprend un objectif de déraccordement de 55 % des surfaces raccordées au réseau unitaire, dont 80 % des surfaces imperméables des espaces publics et 20 % des parcelles privées. En fin de parcours (2026-2028), il prévoit aussi un petit bassin d’orages de 350 m3. Au total, un budget de 800 000 euros, soit une économie de 45 %.

En 2018, une étude du potentiel de déraccordement est menée par un bureau d’études. Il cartographie la commune, parcelle par parcelle. Les secteurs sont classés par catégorie, selon le degré de facilité. Au final, 75 % de la surface est classée en potentiel « très facile » à « facile ». Les parcelles privées sont en effet souvent composées d’un jardin propice au déraccordement des eaux pluviales à moindre coût.

Pour donner l’exemple, les premiers travaux sont entrepris sur le patrimoine immobilier communal. Les ateliers municipaux, la salle de sport et la mairie ont ainsi été déraccordés. Les eaux de pluie du groupe scolaire ont été renvoyées vers un puits perdu, remis en fonctionnement. « Nous avons trouvé également que, lors des travaux d’assainissement, deux sources avaient été renvoyées par facilité dans le réseau. Nous avons modifié ce tracé pour que ces eaux alimentent une fontaine déjà existante », explique le maire. Par ailleurs, la commune a sensibilisé les habitants à la gestion de l’eau à sa source. Un espace vert, un jardin, une rue peuvent infiltrer les eaux pluviales. Cette solution permet en outre de recharger les nappes phréatiques et favorise la biodiversité.

Installation d’une chaussée à structure réservoir

Tout dernièrement, une étude a été menée pour déraccorder une route départementale (3 900 m2) et y installer une chaussée à structure réservoir. Les toitures des maisons privatives adjacentes seront également déraccordées. Les travaux sont prévus pour septembre. Le problème d’assainissement est ainsi devenu un projet de voirie. Un moyen concret de rapprocher deux mondes qui souvent s’ignorent : l’aménagement et l’assainissement. Un moyen aussi d’introduire plus de nature en ville.

L’exemple de Vincey devrait se propager au sein de la communauté d’agglomération d’Épinal (78 communes), dont la commune fait partie. Un contrat de territoire « eau et climat » a été signé en 2021 avec l’agence de l’eau. Il prévoit notamment la rédaction d’un schéma directeur pluvial et des études de potentialité de déconnexion.

« Cet exemple, à l’instar de celui de Montrevault-sur-Evre en Maine-et-Loire dans notre bassin, est intéressant, car non seulement il se situe en milieu rural, mais surtout il s’agit de déconnexion de l’existant et d’une approche participative. Pour l’instant, la gestion intégrée concerne l’extension urbaine ou la reconstruction, mais rarement la ville déjà construite. Or, cela représente la majorité de la surface. Avec le changement climatique, il faut impérativement revenir à un cycle naturel de l’eau », conclut Vincent Nalin, chargé de mission eaux pluviales à l’agence de l’eau Loire-Bretagne.