Energie

Les communes principales victimes de la hausse des prix de l’énergie

Publié le 19/07/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Sommart / Adobestock

La forte augmentation des prix de l'énergie liée à la reprise économique post-Covid ainsi qu'à l'invasion de l'Ukraine ne finit pas de tendre les relations entre les collectivités et le gouvernement. De plus en plus d'élus locaux s'inquiètent des conséquences de l'inflation sur les services publics et leurs budgets locaux. La Banque postale a publié le mois dernier une étude « Accès territoires » intitulée "les collectivités locales et la crise énergétique : vers la transition ?" pour objectiver les conséquences de la crise énergétique dans les budgets de la sphère locale. Décryptage.