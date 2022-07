Hausse du taux du livret A : les bailleurs sociaux inquiets

Logement social

Publié le 15/07/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Flickr cc by TaxRebate.org.uk

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a annoncé le 14 juillet le relèvement du taux du livret A à 2% au lieu de 1%, après un premier doublement en février dernier. Le mouvement HLM, dont les prêts pour la construction de logements sociaux sont financés par la Banque des territoires sur les fonds du livret A, s'inquiète des impacts pour le secteur.

Après des mois à un taux plancher de 0,5%, le taux du livret A va être de nouveau multiplié par 2 – passant de 1% à 2% au 1er août – alors qu’en février dernier une première hausse l’avait fait passer de 0,5 à 1%. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a fait cette annonce le 14 juillet dans un entretien au Parisien, suivant les recommandations du gouverneur de la Banque de France.

Le taux du livret A est calculé deux fois par an à partir d’une formule faisant la moyenne entre le taux d’inflation moyen des six derniers mois, et la moyenne des taux interbancaires.

Les fonds du livret A, centralisés à 60% à la Caisse des dépôts, sont destinés au financement des prêts aux bailleurs sociaux pour la construction des logements sociaux. Chaque semestre ...

