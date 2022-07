« Quartiers d’été »: les professionnels souhaitent pérenniser l’opération

Politique de la ville

Publié le 13/07/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Le nouveau ministre de la Ville, Olivier Klein, et ses collègues, tentent de montrer leurs bonnes intentions à l’égard des communes populaires. Le dispositif Quartiers d’été, notamment, créé en 2020 en réponse à la crise sanitaire et reconduit cette année, est lancé. Mais pour les professionnels de la politique de la ville, il faudrait le pérenniser.

Donner des signes. C’est ce que semble vouloir faire Olivier Klein, ministre du Logement et de la Ville. Nommé début juillet, il doit en effet rassurer ses collègues élus de communes populaires et autres acteurs de la politique de la ville, dont certains s’étaient inquiétés de la disparition du portefeuille de la ville dans le premier gouvernement Borne.

Parmi ces signes positifs, la présence de Jean-Louis Borloo, à ses côtés, pour l’inauguration du nouveau siège de l’Anru, le 7 juillet à Pantin, ou encore sa visite sur le terrain, le 13 juillet, auprès de la Maraude Paris centre, afin de marquer la vigilance du gouvernement à l’égard des plus démunis pendant l’épisode de canicule.

« Dépasser le million d’enfants »

Une communication au conseil des ministres sur la reconduction cette année du dispositif Quartiers d’été, le 13 juillet également, en est un autre. Doté de 30 millions d’euros, ce dispositif avait été lancé en 2020 afin de répondre aux conséquences délétères de la crise sanitaire dans les communes populaires. « Notre objectif est de dépasser le million d’enfants concernés et qu’aucun ne soit sans activité cet été », a assuré Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil des ministres.

Quartiers d’été s’articule avec d’autres dispositifs, comme Ecole ouverte, proposé cet été dans près de 2 000 écoles et établissements pour près de 120 000 élèves, ou encore les Colos apprenantes, Ville Vie vacances, ainsi qu’avec l’Eté culturel, une opération dotée de 19,7 millions d’euros également lancée en 2020 et dont 48% des actions sont organisées en QPV. C’est pourquoi ce point de situation était interministériel, puisque réalisé conjointement avec Christophe Béchu, ministre de tutelle d’Olivier Klein au titre de la Cohésion sociale, et avec Pap Ndiaye et Rima Abdul Malak, respectivement ministres de l’Education nationale et de la Jeunesse, et de la Culture. Message principal, explique Olivier Véran : « L’ensemble du gouvernement est mobilisé pour accorder des moyens supplémentaires afin que les enfants et les jeunes de ces quartiers passent le meilleur été possible. »

« Regard positif » des professionnels

« Je porte un regard plutôt positif sur ces dispositifs : la crise avait induit beaucoup d’isolement, notamment chez les jeunes, en les empêchant de bénéficier de toutes les actions qui permettent de créer du lien social, assure Seydou Mbaye, directeur général adjoint en charge des services à la population à la Ville de Montataire (Oise) et membre du bureau national de l’Inter-réseaux des professionnels du développement social urbain (IRDSU). Les échos que j’ai de mes collègues le sont aussi.» Il rappelle que ces dispositifs sont souvent venus se conjuguer avec d’autres déjà impulsés par les communes. Comme à Montataire, « où les crédits d’Etat représentent un tiers de ceux mis en œuvre (hors centres de loisirs) et où les bailleurs sociaux co-financent les opérations d’été via leur abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

Programmation

Mais « le plus, avec Quartiers d’été, ajoute-t-il, est qu’en ayant dès janvier la certitude d’avoir des financements spécifiques en juillet, on peut mettre en place une programmation complète, au lieu d’animations ponctuelles ». Une telle programmation préparée six mois à l’avance permet, selon lui, de profiter des activités pour travailler sur des sujets de fond : « Dans nos activités sportives en lien avec Paris 2024, par exemple, nous posons des jalons sur les thématiques de la mixité personnes valides-personnes en situation de handicap, la solidarité. » Un concert, encore, organisé en centre-ville, est l’occasion d’inciter aux mélanges de générations, de populations de différents quartiers, des genres. L’Etat demande d’ailleurs à co-financer avec les collectivités, dans le cadre de Quartiers d’été, des rencontres inter-quartiers, des activités mixtes et intergénérationnelles, ou encore organisées en soirée et en fin de semaine pour toucher le public le plus large possible en même temps qu’assurer une présence à ces heures-là.

Pour une sanctuarisation

Seul « hic » : « Avant l’élection présidentielle, on entendait que Quartiers d’été risquait de ne pas être reconduit et aujourd’hui, on ne sait pas si le dispositif sera pérennisé, regrette-t-il. Je pense que les professionnels vont inciter l’Etat à le faire. » Ils veulent aussi que ces crédits soient sacralisés : « Dans certains territoires, évoque-t-il à titre de comparaison, l’enveloppe Ville Vie Vacances a fusionné avec celle du contrat de ville, ce qui fait perdre l’effet levier.»

Pour lui, cette pérennisation est d’autant plus nécessaire qu’il faudra du temps pour que les actions aient un impact au-delà de leur intérêt occupationnel : « Il nous faut travailler pour que notre concert de centre-ville, par exemple, avec des têtes d’affiche, soit perçu par les habitants de QPV comme intégré dans la programmation culturelle de la ville, qu’ils fassent le lien, eux qui pensaient que ce n’était pas pour eux. »