Un fort investissement des villes moyennes dans les équipements de centralité

Publié le 13/07/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Au lendemain du congrès de Villes de France, une étude de la Banque postale révèle, qu'entre 2015 et 2021, le patrimoine des villes de 15 000 à 100 000 habitants a plus progressé que dans les autres collectivités. Elle confirme aussi le poids des charges de centralité sur les communes sièges.

L’heure est à l’inventaire ! En ces temps de sortie de crise, de reprise de l’inflation et de durcissement de l’économie, Villes de France et la Banque postale ont décidé de dresser un état des lieux du patrimoine afin d’optimiser les politiques locales, de connaître l’importance des équipements sportifs et culturel des villes moyennes (1), mais aussi de répondre « aux enjeux d’une gestion plus active » dudit patrimoine dont l’actif net (immobilisation – amortissement) atteint 104,7 milliards d’euros.

Les charges, plus importantes dans les communes sièges d’EPCI

La lecture des budgets principaux révèle que l’évolution du patrimoine a été plus forte dans les villes moyennes (Villes de France) que dans les autres communes (3,1 % contre 2,4 %) entre 2015 et 2021. Ce patrimoine (+3,1 ...

