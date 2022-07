Travail social : le CESE préconise des réformes pour sortir de la crise

Cohésion sociale

Publié le 13/07/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu Santé Social, France

Dans son avis sur le travail social, présenté le 12 juillet, le CESE recommande de « financer une hausse globale des salaires », de recruter et de réinvestir massivement dans un secteur en perdition, en engageant des réformes destinées à redonner aux professionnels une réelle capacité d’agir.

Plus de 120 personnes rencontrées, trois déplacements sur le terrain et une consultation en ligne à laquelle ont répondu plus de 4 600 professionnels… : le conseil économique, social et environnemental (CESE) a mené sa propre enquête pour prendre la mesure de la grave crise qui ébranle le travail social. Dans son avis, rendu le 12 juillet, il préconise des changements de grande ampleur.

